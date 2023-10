Quase mil famílias são beneficiadas com alimentos, kits de higiene e água potável, no Tarumã em Manaus

Para amenizar os impactos da vazante histórica nas comunidades ribeirinhas, a Prefeitura de Manaus realizou, nesta quarta-feira, 4/10, uma força-tarefa para levar ajuda humanitária aos mais afetados. A entrega dos itens para nove comunidades do Polo Tarumã ocorreu na comunidade Nossa Senhora de Fátima, zona rural.

Só nesta ação, quase mil famílias estão sendo beneficiadas com alimentos, kits de higiene e água potável, que foram enviados após a determinação do prefeito David Almeida que orientou que os secretários municipais trabalhem de forma integrada para que todas as famílias sejam alcançadas.

Para acessar essas comunidades mais distantes neste período é necessário enfrentar muitas dificuldades em um longo percurso de estrada, lama em áreas que antes eram tomadas pelos rios, e águas extremamente baixas, com alguns locais chegando a apenas 20 centímetros de altura.

“A gente não deixa de atender, jamais deixaremos a comunidade rural. Pode ter certeza. Nós temos um gestor que se preocupa. Enquanto nós estamos aqui, o prefeito está recebendo o vice-presidente Geraldo Alckmin para conseguir mais ajuda”, afirmou a secretária municipal de Educação, Dulce Almeida.

Alguns ribeirinhos que antes levavam minutos para sair de uma comunidade a outra, ou que se dirigiam até a marina do Davi, agora levam horas em um trajeto com lama. O drama vivido por essas pessoas é mitigado com a pronta-resposta da prefeitura e, com isso, os ribeirinhos conseguem ter esperança de que terão ajuda para passar por este período.

“Está sendo uma benção para comunidade. Não só para comunidade de Fátima, mas para as outras comunidades que fazem o polo do Tarumã-Mirim”, afirmou o presidente da comunidade Nossa Senhora de Fátima, José de Lima.

Mãe de duas filhas, a dona de casa Vanessa de Freitas, destacou que a ajuda humanitária vai combater os impactos negativos da vazante. “A gente jamais imaginaria essa vazante, mas com a ajuda do prefeito eu estou grata, e também agradeço a atenção que ele e toda equipe estão tendo com a gente”, disse.

Perfuração de poços

Além da ajuda humanitária com alimentos e kits de higiene, a Prefeitura de Manaus vai perfurar poços em comunidades que estão sem água potável, como explica o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro, Mercado e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa.

“O prefeito David Almeida já orientou e o secretário de Obras, Renato Junior, prontamente já mobilizou e a equipe de perfuração já está aqui no local. Já realizamos o mapeamento e vamos atender as comunidades que estão em situação mais crítica em relação à falta de água”, contou o secretário.

Quem está sofrendo sem água se emociona ao saber que a prefeitura vai perfurar poços nas comunidades, como é o caso da presidente da comunidade do Livramento, Francisca Cavalcante.

“Eu fico até emocionada em saber que o prefeito vai realizar um sonho da nossa comunidade, um sonho de ter água potável. Lutamos há tantos anos por isso. A nossa comunidade agradece ao prefeito David Almeida por esse trabalho de ação social, de ver o próximo como ele vê”, destacou a comunitária.

Redação AM POST*