Quatorze estabelecimentos descumprem decreto e são fechados durante fiscalização no final de semana em Manaus

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriou 26 estabelecimentos e autuou 15 locais, neste fim de semana, por descumprimento do decreto governamental de prevenção à Covid-19. As autuações foram aplicadas entre a noite da última sexta-feira (11/12) e a madrugada desta segunda (14/12). Além disso, 14 locais foram fechados e 11 foram orientados. Uma festa clandestina foi encerrada pelos agentes e mais de 270 pacotes de bebidas alcoólicas foram apreendidos.

No bairro Flores, zona centro-sul, um bar foi autuado na sexta-feira por descumprir o decreto estadual, causando aglomeração e por não possuir licença sanitária. O local também foi notificado por não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

No sábado, quatro bares localizados na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, foram fechados, sendo dois autuados pela CIF. De acordo com os agentes, ao passar pelo local, os estabelecimentos fecharam as portas com a chegada da fiscalização. Mas as equipes retornaram, e encontraram os bares funcionando normalmente, descumprindo as medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Já no domingo, cinco estabelecimentos foram autuados por aglomeração, uso da pista de dança e não limitar a ocupação permitida. Um lanche foi fechado por ausência de licença sanitária.

Flutuantes

A CIF fluvial vistoriou 12 flutuantes e orientou seis durante o sábado e o domingo. Três dos estabelecimentos foram autuados por usar a área de banho.

De acordo com o Decreto nº 43.109, de 27 de novembro de 2020, o funcionamento deve ocorrer até às 19h, com proibição de música ao vivo e de uso de áreas de lazer do estabelecimento, sendo permitido somente o uso da área de restaurante.

Participaram das ações policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

A CIF acontece todos os finais de semana com o objetivo de fiscalizar bares, restaurantes e casas de shows, verificando se os estabelecimentos estão cumprindo o decreto governamental, além de averiguar se estes estão obedecendo às normas exigidas para o funcionamento.