Quatro acidentes com vítimas fatais são registrados na últimas horas em Manaus

Aconteceram quatro acidentes de trânsito com vítimas fatais no início deste final de semana em Manaus.

O primeiro caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e aconteceu na Avenida das Torres, Zona Centro-Sul da capital. Um idoso de 58 anos tentava atravessar a pista, na faixa de pedestre, quando foi atingido por um veículo e pelo menos três carros passaram por cima dele. Somente o terceiro condutor acionou a Polícia.

Já o segundo caso aconteceu no Coroado, na Zona Leste. Um adolescente de 17 anos morreu na Avenida Beira Mar, bairro Coroado, zona Leste de Manaus. Ele estava fazendo entregas com outro adolescente de 15 anos, na garupa, quando colidiu com um carro de aplicativo. Aos policiais, o motorista do veículo informou que os adolescentes avançaram o sinal vermelho e atingiram o carro. Um dos jovens foi arremessado contra um poste e morreu no local.

O terceiro caso aconteceu no Ramal do Brasileirinho, também na Zona Leste da cidade. Segundo a Polícia Civil, uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi encontrada morta perto de uma motocicleta vermelha. O caso também está sendo investigado.

O quarto e último caso aconteceu na Avenida Buriti, Distrito Industrial, onde morreu um motociclista, de 33 anos, atropelado por um caminhão.

