Quatro bairros de Manaus terão interrupção de energia nesta terça-feira (29)

A Amazonas Energia informou ainda que, somente no mês de julho, já foram registradas 26 interrupções programadas em Manaus, todas com o objetivo de modernizar a rede elétrica e garantir maior confiabilidade no fornecimento.

Segundo a concessionária, as intervenções são essenciais para garantir a estabilidade do sistema de distribuição. Durante os trabalhos, ruas e avenidas específicas dessas regiões ficarão temporariamente sem energia.

Notícia de Manaus – Nesta terça-feira (29/07), moradores de quatro bairros de Manaus devem se preparar para interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica. A suspensão ocorrerá ao longo do dia devido a serviços de manutenção programada realizados pela Amazonas Energia. A ação visa melhorar a qualidade e a segurança da rede elétrica nas zonas Leste e Norte da capital.

