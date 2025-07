Quatro bairros de Manaus terão interrupção no fornecimento de energia neste sábado

LEIA MAIS: Motociclista com placa adulterada é preso após perseguição no bairro Ponta Negra em Manaus

Em Puraquequara, os trabalhos estão previstos para ocorrer entre 8h e 16h, na Rua Capitão Anízio e proximidades da Casa do Oleiro e restaurante Pirakaia. No Distrito Industrial, a interrupção também será das 8h às 16h, nas proximidades da Avenida Ministro João Gonçalves de Souza e Avenida Danilo de Matos Areosa.

Os bairros afetados serão Japiim, Cidade de Deus, Puraquequara e Distrito Industrial. A interrupção será parcial, atingindo ruas específicas em cada localidade. No Japiim, o desligamento ocorrerá das 8h às 16h nas ruas Jorge Biváqua e adjacências. Já na Cidade de Deus, o corte será das 9h às 16h30, nas ruas São Martinho, Rua 21, Rua Nacional e no entorno da Rua Santa Maria da Paz.

