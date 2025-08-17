Quatro carros se envolvem em engavetamento na Ponte Rio Negro e provocam lentidão; Vídeo

Notícias de Manaus – Um engavetamento envolvendo quatro veículos ocorreu no final da tarde deste domingo (17), na Ponte Rio Negro, que liga Manaus a Iranduba. O acidente aconteceu no sentido Manaus-Iranduba e causou lentidão e congestionamento na região.

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos. Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para controlar o trânsito e garantir a segurança dos motoristas.

A causa do engavetamento ainda não foi confirmada pelas autoridades.

O IMMU reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em finais de semana, quando o volume de veículos aumenta e muitos motoristas podem estar sob efeito de álcool ou distraídos.

A recomendação é evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir e manter distância segura entre os veículos para evitar acidentes.

Motoristas que passarem pela Ponte Rio Negro devem redobrar a atenção e respeitar as orientações dos agentes de trânsito para evitar novos incidentes e garantir a fluidez do tráfego. O órgão continuará monitorando a situação para minimizar impactos no fluxo.