A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Quatro carros se envolvem em engavetamento na Ponte Rio Negro e provocam lentidão; Vídeo

A causa do engavetamento ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 19:11

Ver resumo

Notícias de Manaus – Um engavetamento envolvendo quatro veículos ocorreu no final da tarde deste domingo (17), na Ponte Rio Negro, que liga Manaus a Iranduba. O acidente aconteceu no sentido Manaus-Iranduba e causou lentidão e congestionamento na região.

PUBLICIDADE

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos. Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para controlar o trânsito e garantir a segurança dos motoristas.

A causa do engavetamento ainda não foi confirmada pelas autoridades.

PUBLICIDADE

O IMMU reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em finais de semana, quando o volume de veículos aumenta e muitos motoristas podem estar sob efeito de álcool ou distraídos.

A recomendação é evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir e manter distância segura entre os veículos para evitar acidentes.

LEIA MAIS: Família pede ajuda para localizar jovem que desapareceu após sair do trabalho na zona leste de Manaus

Motoristas que passarem pela Ponte Rio Negro devem redobrar a atenção e respeitar as orientações dos agentes de trânsito para evitar novos incidentes e garantir a fluidez do tráfego. O órgão continuará monitorando a situação para minimizar impactos no fluxo.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Mundo

Melania Trump envia carta a Putin sobre sequestro de crianças ucranianas em meio a cúpula no Alasca

Documento entregue por Donald Trump aborda denúncia de crimes de guerra russos.

há 16 minutos

Brasil

Brasil: Elite pública ganha até 20 vezes mais que a população, revela estudo

Diferença supera 108% da média mundial.

há 1 hora

Amazonas

Decreto que suspende transparência em Apuí leva Prefeitura à mira do Ministério Público do Amazonas

Órgão cobra explicações sobre decreto de emergência que suspendeu acesso a informações por 45 dias.

há 2 horas

Esporte

Chocolate: Vasco aplica maior goleada da história contra o Santos no Morumbi

Time carioca vence por 6 a 0 na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca recorde no confronto.

há 2 horas

Desaparecidos

Família pede ajuda para localizar jovem que desapareceu após sair do trabalho na zona leste de Manaus

Paulo Vitor Davi da Silva Júnior, de 24 anos, que está desaparecido desde a tarde de quinta-feira (14/08).

há 2 horas