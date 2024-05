Quatro ocorrências são registradas por conta da chuva nesta terça-feira em Manaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), atendeu, até as 14h desta terça-feira, 7/5, quatro chamadas de ocorrências, após as chuvas que caíram na cidade. As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC.

As requisições foram repassadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que respondem rapidamente às áreas impactadas.

Durante as recentes precipitações em Manaus, algumas situações foram observadas, demonstrando a necessidade de atenção das equipes de campo. Entre elas, destacam-se um desabamento na zona Leste; um deslizamento na zona Norte; um risco de deslizamento na zona Leste e uma ocorrência com bueiro, na zona Sul. As equipes foram prontamente mobilizadas para lidar com esses incidentes em diversas áreas da cidade, visando garantir a segurança e o bem-estar da população.

Canal de atendimento 24 horas

Em caso de ocorrências, para assistência imediata, os cidadãos podem entrar em contato ligando para o Disque 199 (Defesa Civil), do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que opera 24 horas.

É importante ressaltar que o sistema atmosférico é dinâmico e a Prefeitura de Manaus continuará monitorando os dados de previsão para fornecer atualizações, caso haja alterações significativas.

Recomendações

É importante que os residentes de Manaus estejam preparados para as condições do mau tempo e adotem as precauções necessárias. Além disso, é recomendado evitar o acúmulo de água parada, visando prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Ao dirigir em vias alagadas, é essencial reduzir a velocidade e manter uma distância segura do veículo à frente. Evite transitar por locais alagados e, se necessário, procure rotas alternativas.

*Com informações da assessoria