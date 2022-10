Quatro pessoas ficam feridas após carro colidir em muro em Manaus

Redação AM POST

Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas após o condutor de um carro perder o controle e colidir o veículo em uma mureta na avenida Laguna, no Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus, neste domingo (9).

De acordo com os moradores da área, o motorista estava embriagado e perdeu o controle do carro ao fazer uma curva e bateu em alta velocidade no muro.

Dentro do veículo havia uma caixa de isopor e no porta-malas uma garrafa de cerveja, que ficou destruída no momento do acidente. Um dos pneus traseiros estava completamente “careca”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas que foram encaminhados para uma unidade de saúde mais próxima, uma mulher estava gravemente ferida. O veículo continuava no local do acidente até a publicação desta matéria.