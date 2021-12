Quatro veículos pesados são removidos durante fiscalização na zona Sul de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Durante a operação integrada “Carga Pesada” na zona Sul da cidade, nesta quarta-feira, 29/12, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o apoio do Batalhão de Trânsito (BPTran), realizou 110 abordagens de veículos pesados, 46 notificações e quatro remoções por irregularidades.

A ação, que ocorreu na avenida Rodrigo Otávio, no trecho ao lado da praça do Japiim, teve o objetivo de verificar as condições dos carros, além da documentação, conforme normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com aplicação de medidas para quem não segue a legislação.

Entre as irregularidades verificadas estão documentação atrasada, para-brisas trincado e má condição física do veículo. O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, destacou a importância da operação, para dar mais segurança ao trânsito da capital.

“Esta é mais uma operação de fiscalização voltada especialmente para veículos pesados, com intuito de coibir qualquer irregularidade, seja de competência do Estado ou do município, sempre com objetivo de oferecer mais segurança à população”, destacou.

Ventilari explicou que, apenas na avenida Rodrigo Otávio, passam por volta de 10 mil veículos entre 6h e 10h, todos os dias. “Estamos intensificando nossas operações neste grande corredor viário, elo com o Distrito Industrial”, frisou.

Para o tenente André Paiva, supervisor de Trânsito BPTran-PM, a operação unifica os entes de trânsito. “Desta forma, conseguimos fazer uma abordagem mais efetiva com este trabalho em conjunto, proporcionando mais segurança no trânsito”, afirmou.