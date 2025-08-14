Queima de fogos simultânea em Manaus é associada a facção

Notícias de Manaus – Moradores de diversos bairros de Manaus foram surpreendidos, na noite desta quinta-feira (14), por intensas queimas de fogos de artifício que ocorreram simultaneamente em várias regiões da cidade. O episódio foi registrado por vídeos compartilhados em redes sociais e gerou preocupação entre a população.

As explosões começaram por volta das 20h e foram ouvidas em bairros como Compensa, Cidade Nova, Jorge Teixeira, Alvorada, Redenção, Zumbi dos Palmares e outros. A ação teria sido motivada por um suposto ato de comemoração da facção Comando Vermelho (CV), que, segundo mensagens divulgadas em aplicativos, teria assumido o controle do bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte — área conhecida como “Buracão”.

Nos áudios e textos atribuídos ao grupo, há menção à “vitória territorial” e à ordem de realizar queimas de fogos “em todo o estado do Amazonas” para marcar o feito.

Autoridades policiais ainda não confirmaram oficialmente a motivação e investigam o caso. A presença de fogos sincronizados em diferentes pontos da capital aumentou o clima de tensão entre os moradores.