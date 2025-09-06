“Quero meu título de cidadã amazonense”, diz Ivete Sangalo no Sou Manaus 2025

Notícias de Manaus – A rainha do axé, Ivete Sangalo, foi a grande atração da noite deste sábado (6) no Sou Manaus Passo a Paço 2025 e transformou o Palco Malcher em uma verdadeira festa. Após nove anos sem se apresentar no Amazonas, a cantora voltou a Manaus e deixou o público em êxtase com seus sucessos e carisma inconfundível.

Durante o show, Ivete surpreendeu os fãs ao declarar que gostaria de receber o título de cidadã amazonense. Em tom descontraído, a artista destacou sua conexão com a capital e arrancou risadas ao brincar com símbolos locais.

— “Será que tava na cara que eu estava com saudade? Que saudade estar aqui nessa cidade que eu amo tanto. Conversei com tanta gente e a única coisa que me vinha à cabeça eram as coisas boas que vivi em Manaus, como cantora, como turista, como parte dessa terra. Eu também quero meu título de cidadã. Já vou garantir o meu cupuaçu, porque sou mulher acostumada com cupuaçu”, brincou a cantora.

O show de Ivete integra a programação de grandes atrações do festival, que ainda recebe nomes como Pablo e Calcinha Preta nesta mesma noite. A expectativa da organização é que milhares de pessoas passem pelo local até o fim da programação, consolidando mais um dia de sucesso do evento cultural que movimenta Manaus.