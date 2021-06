Quinta parcela do ‘Auxílio Manauara’ começa a ser paga nesta quarta-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), começa a pagar, a partir desta quarta-feira, 23/6, a quinta parcela do programa “Auxílio Manauara”. São 40 mil famílias beneficiadas com a transferência de renda no valor de R$ 200.

O cronograma de pagamento segue o mês de nascimento do beneficiário:

23/6 quarta-feira – nascidos em janeiro e fevereiro

24/6 quinta-feira – nascidos em março e abril

25/6 sexta-feira – nascidos em maio e junho

28/6 segunda-feira – nascidos em julho e agosto

29/6 terça-feira – nascidos em setembro e outubro

30/6 quarta-feira – nascidos em novembro e dezembro

As outras parcelas de pagamento podem ser consultadas em https://auxilio.manaus.am.gov.br/ e também no aplicativo do programa.

Sobre o Auxílio Manauara

O programa Auxílio Manauara está beneficiando 40 mil famílias com transferência de renda no valor de R$ 200 por seis meses, prorrogável por mais seis meses, caso permaneça a situação de pandemia.

É destinado a dois públicos: famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses de idade e se for família unipessoal, idoso acima de 60 anos; e trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade ou família unipessoal. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal de até R$ 178 por pessoa.

