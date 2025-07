Radares de velocidade são destruídos por vandalismo em Manaus

Notícias de Manaus – Diversos radares de velocidade foram alvos de vandalismo na zona Leste de Manaus. Imagens registradas por moradores mostram os equipamentos completamente destruídos, após sofrerem ataques com marretas e até incêndios criminosos. Os dispositivos, instalados para fiscalizar o excesso de velocidade nas vias, foram danificados de forma irreversível.

Os aparelhos estavam posicionados em pontos estratégicos da cidade, reforçando a segurança viária por meio da fiscalização eletrônica. Com os ataques, os locais afetados ficaram temporariamente sem monitoramento. Até o momento, as autoridades ainda não identificaram os autores nem os motivos que levaram à destruição dos radares.

As investigações estão em andamento, e imagens captadas por câmeras de segurança próximas aos pontos de vandalismo estão sendo analisadas pela polícia. Testemunhas também estão sendo ouvidas para tentar esclarecer a sequência de ações criminosas.

Este não é um caso isolado. No último dia 8 de junho, outro radar semafórico foi destruído antes mesmo de entrar em operação. O equipamento havia sido instalado no cruzamento da Rua Belo Horizonte com a Avenida Humberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, e foi derrubado após ser atingido por um carro desgovernado.

Com a recorrência de danos a equipamentos públicos de fiscalização, a preocupação das autoridades aumenta quanto à segurança no trânsito e aos custos de reposição desses sistemas. A Prefeitura e os órgãos de trânsito devem reforçar as ações de monitoramento e proteção dos equipamentos instalados nas vias da capital.