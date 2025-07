Radares são alvo de vandalismo após recente instalação na zona Leste de Manaus

As imagens escancararam o estado das estruturas: hastes metálicas entortadas, caixas de proteção arrombadas e ausência total de uma das câmeras. A ousadia dos vândalos chama atenção não só pela destruição, mas pelo momento em que ocorre: os equipamentos haviam entrado em operação no dia 1º de julho, como parte de um pacote da Prefeitura que instalou 20 novos pontos de monitoramento em vias estratégicas.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.