Radialista Edgar Filho morre em hospital de Manaus

Redação AM POST

O radialista Edgar Filho, de 56 anos, faleceu nesta sexta-feira (28) no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus, após internação ocorrida ontem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de dar entrada com um aneurisma cerebral que acabou sendo fatal. Os médicos ainda conseguiram reanimá-lo, mas o cérebro não reagiu mais.

O local do velório e do enterro ainda não foi informado pela família.

Edgar Filho, natural de Iranduba, ficou muito conhecido pelo programa Edgar Filho, o Repórter, e pela promoção de eventos com atrações nacionais. Era muito amigo do cantor Daniel e do vocalista Luiz Carlos, da banda Raça Negra. Promoveu vários shows com eles no Estado.