A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Rap nacional e amazônico embalam público no palco Alfândega do #SouManaus 2025

Festival celebra o rap nacional e regional com BK, Lucas Moura e artistas manauaras no palco Alfândega, reforçando a diversidade musical do #SouManaus.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 13:52

Ver resumo

Notícias de Manaus –  O segundo dia do “#SouManaus Passo a Paço 2025” reuniu milhares de pessoas no palco Alfândega neste sábado (06/09), com uma programação marcada pela força do rap e pela diversidade musical. A noite contou com apresentações de artistas locais e nacionais, colocando Manaus mais uma vez no mapa dos grandes eventos culturais do país.

PUBLICIDADE

O destaque da noite foi o rapper carioca BK, que levou ao palco rimas e reflexões sobre questões sociais contemporâneas. Reconhecido como um dos principais nomes do rap nacional, o artista ressaltou a importância de estar em Manaus. “Sempre quando a gente sai do nosso lugar e leva a música para outro canto é muito bom. Estar aqui, conhecendo a região e o público de Manaus, foi incrível”, declarou.

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

PUBLICIDADE

A cena local também teve protagonismo. Representantes do rap nortista, como Dakota, Kurt Sutil e a dupla de irmãs Lary Go e Estrela, mostraram a potência do estilo na capital amazonense. “É sempre uma honra participar do #SouManaus. Já é a terceira vez que nos apresentamos aqui e é especial poder mostrar o rap amazônico para tanta gente”, afirmou Lary Go.

Quem abriu a noite foi o cantor manauara Lucas Moura, que mistura diferentes estilos musicais em suas performances. “Estou muito feliz e orgulhoso de representar meu povo. É minha primeira vez no palco do festival e é uma oportunidade única”, celebrou o artista.

O público vibrou com cada atração. Aline Morais, fã de BK, comemorou a chance de assistir ao show gratuitamente em sua cidade. Já a estudante Gabrielly Rocha destacou a diversidade da programação: “É incrível ter artistas premiados e reconhecidos aqui, de graça, para todos aproveitarem.”

O festival segue até domingo (07/09), consolidando-se como o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Manaus

Público lota Mangueirão em celebração à música amazonense no Passo a Paço

Festival exalta a força da cultura amazonense e transforma o palco Mangueirão em vitrine para artistas locais.

há 3 minutos

Polícia

Polícia encontra bebidas e picolés adulterados em casa no Jorge Teixeira em Manaus

Essa prática representa sérios riscos à saúde dos consumidores, especialmente das crianças.

há 16 minutos

Famosos

João Gomes cancela show após esposa entrar em trabalho de parto e prefeita detona cantor

Gestora da cidade criticou equipe do artista, mas desejou saúde ao bebê e à família.

há 55 minutos

Manaus

Poesia Acústica e Xamã arrastam multidão no palco Alfândega do #SouManaus 2025

Festival reúne grandes nomes do rap e do trap em Manaus e reforça o sucesso do maior evento gratuito de artes integradas do Brasil.

há 1 hora

Brasil

Flávio Bolsonaro chama julgamento de Jair Bolsonaro no STF de “trama golpista”

Senador afirmou que julgamento no STF é uma trama contra o ex-presidente e cobrou que Davi Alcolumbre paute a anistia.

há 2 horas