Rap nacional e amazônico embalam público no palco Alfândega do #SouManaus 2025

Notícias de Manaus – O segundo dia do “#SouManaus Passo a Paço 2025” reuniu milhares de pessoas no palco Alfândega neste sábado (06/09), com uma programação marcada pela força do rap e pela diversidade musical. A noite contou com apresentações de artistas locais e nacionais, colocando Manaus mais uma vez no mapa dos grandes eventos culturais do país.

O destaque da noite foi o rapper carioca BK, que levou ao palco rimas e reflexões sobre questões sociais contemporâneas. Reconhecido como um dos principais nomes do rap nacional, o artista ressaltou a importância de estar em Manaus. “Sempre quando a gente sai do nosso lugar e leva a música para outro canto é muito bom. Estar aqui, conhecendo a região e o público de Manaus, foi incrível”, declarou.

A cena local também teve protagonismo. Representantes do rap nortista, como Dakota, Kurt Sutil e a dupla de irmãs Lary Go e Estrela, mostraram a potência do estilo na capital amazonense. “É sempre uma honra participar do #SouManaus. Já é a terceira vez que nos apresentamos aqui e é especial poder mostrar o rap amazônico para tanta gente”, afirmou Lary Go.

Quem abriu a noite foi o cantor manauara Lucas Moura, que mistura diferentes estilos musicais em suas performances. “Estou muito feliz e orgulhoso de representar meu povo. É minha primeira vez no palco do festival e é uma oportunidade única”, celebrou o artista.

O público vibrou com cada atração. Aline Morais, fã de BK, comemorou a chance de assistir ao show gratuitamente em sua cidade. Já a estudante Gabrielly Rocha destacou a diversidade da programação: “É incrível ter artistas premiados e reconhecidos aqui, de graça, para todos aproveitarem.”

O festival segue até domingo (07/09), consolidando-se como o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil.