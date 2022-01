Recarga de passagens de ônibus e outros serviços do Sinetram serão afetados em Manaus; saiba mais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Com o objetivo de melhorar o desempenho dos sistemas, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que o Sistema de Bilhetagem Eletrônica passará por uma atualização tecnológica, no período de 14/01, a partir das 20h, até 17/01.

Continua depois da Publicidade

Nesses dias, alguns serviços ficarão suspensos como: emissão de cartão, venda de recarga e atendimento presencial nos postos de venda. O Sinetram destaca, ainda, que a bilhetagem funcionará normalmente com cartões Passafácil de transporte coletivo nos terminais de integração, nas estações de transferência e em toda frota de ônibus.

“A atualização tecnológica será necessária para migrar o sistema de bilhetagem atual para um ambiente virtualizado, em nuvem. Essa mudança é essencial e indispensável para que possamos deixar o sistema mais seguro, com maior disponibilidade de acesso e preparado para atender mudanças positivas, como a criação de novos meios de pagamento, como exemplo o PIX, que será liberado ainda este mês”, destacou o gerente de Bilhetagem Eletrônica, Fábio Byron.

Saiba como ficam os serviços do Sinetram no período de 14/01 (a partir das 20h) a 17/01:

– A venda de recarga nos pontos terceirizados, via site e aplicativo Cadê Meu Ônibus ficará indisponível; Continua depois da Publicidade – O aplicativo Cadê Meu Ônibus poderá apresentar instabilidade; – O acesso ao Terminal 1 (centro) e Estações de Transferência (Parque das Nações, Santos Dumont, Arena e São Jorge) ocorrerá apenas mediante cartão Passafacil; Continua depois da Publicidade – Apenas no dia 15/01, não haverá atendimento nos postos do Sinetram, localizados nos Terminais de Integração e Estações de Transferência; – Nos dias 14 e 17/01, haverá normalmente agendamento na sede do Sinetram e no Posto do Shopping Phelippe Daou. Continua depois da Publicidade – Os validadores dos ônibus, dos terminais de integração e estações de transferência estarão funcionando normalmente.

*Com informações da Assessoria de Imprensa