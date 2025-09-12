Receita Federal apreende 80 tabletes de Skunk no Aeroporto Internacional de Manaus

Notícias de Manaus – As equipes de Vigilância e Repressão (EVR) da Alfândega, juntamente com a equipe K9 da Receita Federal, realizaram uma significativa apreensão de 80 tabletes de Skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus, na última quarta-feira, dia 11.

A droga, que estava distribuída em quatro cargas, foi encontrada nos terminais de carga do aeroporto e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O Skunk, conhecido como supermaconha, foi acondicionado em três caixas, uma dentro da outra, vedadas com filme plástico e embaladas a vácuo.

A apreensão foi possível graças ao cão Argus, da equipe K9, que localizou a carga armazenada a mais de três metros de altura no Terminal de Carga do Aeroporto Eduardo Gomes.

A droga é uma variação mais potente da maconha, derivada da Cannabis sativa, e contém o mesmo princípio ativo, o THC (Tetra-hidro-canabinol). Seus efeitos são potencializados, levando a sintomas como depressão, alucinações e aumento de apetite.

A Receita Federal reforça que as ações de fiscalização visam evitar a circulação de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, além de combater crimes que prejudicam a economia local, como sonegação de impostos e concorrência desleal.

A instituição alerta que crimes considerados “menores” podem estar ligados a organizações criminosas que financiam atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e armas.