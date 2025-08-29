A notícia que atravessa o Brasil!

Rede hoteleira é credenciada ao ‘#SouManaus’ com benefícios exclusivos para o público; confira

Mais de 15 hotéis foram credenciados, entre redes internacionais e empreendimentos locais.

Por Natan AMPOST

29/08/2025 às 06:00 - Atualizado em 29/08/2025 às 06:57

Notícias de Manaus – Pela primeira vez no Brasil, turistas e visitantes de Manaus poderão acessar o maior festival gratuito de artes integradas do país diretamente pelos hotéis onde se hospedam. A Fundação Manaus de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) firmou uma parceria inédita com a rede hoteleira da capital para oferecer benefícios exclusivos aos hóspedes, incluindo a entrega das pulseiras oficiais que garantem entrada no evento.

Mais de 15 hotéis foram credenciados, entre redes internacionais e empreendimentos locais, equilibrando a atração de turistas de fora com a valorização do empresariado manauara. Entre os hotéis participantes estão Holiday Inn, Mercure, Novotel, Ibis Manaus, Ibis Budget, Ibis Styles, Casa Teatro, Casa Perpétua, Saint Paul, Comfort Manaus, Adrianópolis All, Millennium Hotel, Express Vieiralves e Quality Hotel.

Nesta quarta-feira (27/8), o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, visitou o Holiday Inn acompanhado da vice-presidente de Turismo da fundação, Oreni Braga. Durante a visita, ambos destacaram que a parceria vai além da dimensão artística do festival, projetando Manaus como referência em turismo cultural no país.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

“O ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ vai muito além da programação musical ou cultural. Estamos fortalecendo a economia criativa, movimentando setores como turismo, gastronomia e comércio, gerando empregos e transformando Manaus em uma vitrine nacional. Essa ação une a rede hoteleira, o público e a cidade inteira em uma grande celebração”, afirmou.

A vice-presidente de Turismo, Oreni Braga, ressaltou que a parceria com os hotéis amplia a visibilidade da cidade e cria novas oportunidades de negócios.“Estamos consolidando Manaus no mapa do turismo cultural do Brasil. Essa integração entre hospedagem, lazer e arte oferece uma experiência diferenciada aos visitantes e movimenta toda a cadeia econômica da cidade”, destacou.

Os dias principais do festival acontecem em 5, 6 e 7 de setembro, mas a festa começa já no dia 2, com atrações especiais no centro histórico. Serão seis grandes palcos: Mangueirão, Coreto, Alfândega, Malcher, Espaço Cultura Urbana e Espaço Moda, além de outros 11 palcos alternativos, que darão visibilidade a artistas independentes e transformarão a região em um verdadeiro corredor cultural.

A medida é considerada inédita no país por ser coordenada diretamente pelo poder público, com credenciamento gratuito para hotéis e benefícios imediatos para os turistas. Em outras capitais, como Salvador, Recife, Olinda e Rio de Janeiro, parcerias semelhantes existem, mas sempre conduzidas pela iniciativa privada. Em Manaus, a ação consolida o festival como vetor de desenvolvimento da economia local, ampliando o alcance para além da programação artística.

Com expectativa de reunir mais de 450 mil pessoas, o “#SouManaus Passo a Paço 2025” é um convite à cidade e ao país para viver a arte na sua forma mais vibrante e amazônica.

