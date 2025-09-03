A notícia que atravessa o Brasil!

Redução de 29% nas mortes no trânsito em Manaus aponta avanços em fiscalização e infraestrutura viária

O balanço oficial divulgado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

03/09/2025 às 00:00

Notícias de Manaus – Manaus registrou uma queda significativa de 29% no número de mortes no trânsito entre janeiro e 1º de setembro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. O balanço oficial divulgado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) aponta que os óbitos caíram de 236 para 167 neste intervalo, resultado de um conjunto de medidas que envolvem fiscalização, tecnologia, melhorias na sinalização e ações educativas.

A queda também foi observada em categorias específicas. Os atropelamentos, por exemplo, passaram de 64 para 58 casos, uma redução de 9%. Já entre motociclistas, grupo historicamente mais vulnerável nas ruas da capital, a diminuição foi de 24%, com os registros caindo de 104 para 79 mortes.

Vias com mais ocorrências

O levantamento mostra ainda as avenidas com maior concentração de vítimas fatais em 2025. As avenidas José Lindoso e Torquato Tapajós lideram a lista, com nove mortes cada. Em seguida, aparecem a avenida Cosme Ferreira, com oito registros, e as avenidas Brasil e Rodrigo Otávio, ambas com seis ocorrências. Esses dados reforçam a necessidade de reforço constante da fiscalização em pontos críticos da cidade.

Operações de fiscalização em destaque

Duas operações ganharam destaque nos primeiros sete meses do ano. A primeira delas, chamada “Cavalo de Aço”, tem como foco motociclistas e realizou mais de duas mil abordagens no período. Foram aplicadas 615 autuações, a maioria relacionada à ausência de capacete, condução sem habilitação e veículos em más condições de segurança. Ao todo, mais de 80 motocicletas foram removidas.

Já a operação “Carga Pesada”, voltada para veículos de transporte de carga, contabilizou 1.430 abordagens e ultrapassou mil autuações. Entre as irregularidades mais comuns estavam pneus desgastados, cargas mal acondicionadas, licenciamento vencido e uso indevido da faixa da esquerda em vias de grande movimento, como a avenida Ephigênio Salles. Como resultado, 70 caminhões foram removidos. A ação, inicialmente restrita ao Distrito Industrial, foi expandida para outras regiões da cidade, aumentando o alcance da fiscalização.

Investimentos em sinalização e tecnologia

Além da presença intensificada dos agentes de trânsito, a melhoria da sinalização viária foi uma prioridade ao longo do ano. Em diferentes zonas da capital, placas, faixas de pedestres e semáforos foram revitalizados ou implantados, criando condições mais seguras para motoristas, motociclistas e pedestres.

Outro ponto foi o avanço no monitoramento eletrônico, com câmeras e radares em áreas estratégicas. O uso da tecnologia tem permitido identificar em tempo real infrações e situações de risco, contribuindo para a rápida resposta dos órgãos de trânsito.

Educação e conscientização

As campanhas educativas também desempenharam papel essencial no processo de redução dos acidentes. Com ações contínuas em escolas, empresas e espaços públicos, o IMMU buscou reforçar a importância do uso do capacete, do cinto de segurança e do respeito às leis de trânsito.

De acordo com especialistas, a combinação de fiscalização com educação é fundamental para gerar mudanças duradouras no comportamento dos condutores.

