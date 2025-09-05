A notícia que atravessa o Brasil!

Reinauguração de drogaria gera tumulto devido promoções de leite ninho a R$ 4,99 em Manaus

Apesar do tumulto, não houve registro de feridos.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 18:29 - Atualizado em 05/09/2025 às 19:26

Notícias de Manaus – A reinauguração da Drogaria Bom Preço, localizada no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, nesta sexta-feira (5), chamou a atenção de toda a comunidade local devido aos preços simbólicos oferecidos em produtos essenciais. Entre os itens mais disputados estavam fraldas e leite, vendidos a apenas R$ 4,99, o que atraiu centenas de pessoas em busca das promoções.

A grande movimentação foi registrada em imagens gravadas por clientes e moradores, que mostram uma verdadeira multidão na frente do estabelecimento. As cenas flagraram corre-corre, empurra-empurra e filas desorganizadas, evidenciando a disputa intensa pelos produtos. A gerência da drogaria precisou reforçar o controle de entrada para tentar manter a segurança e a ordem no local.

Apesar do tumulto, não houve registro de feridos, segundo a própria administração da drogaria. O evento, marcado pela grande movimentação, destacou-se pelo interesse da população em participar da reinauguração da unidade, que buscava atrair novos clientes oferecendo preços populares e acessíveis a todos.

