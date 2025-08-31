Reizo Castelo Branco homenageia o pai Sabino Castelo Branco que completa 61 anos

Notícias de Manaus – Neste domingo (31), o ex-vereador de Manaus, Reizo Castelo Branco, prestou uma homenagem especial ao seu pai, o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco, que completou 61 anos.

PUBLICIDADE

Sabino sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 13 de agosto de 2017, enquanto ainda exercia seu mandato na Câmara dos Deputados. Desde então, ele passou por um longo período de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Após sair da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Sabino iniciou um tratamento de fisioterapia para recuperar sua mobilidade, funcionalidade e qualidade de vida. A luta pela recuperação tem sido acompanhada de perto pela família e amigos, que destacam sua força e determinação.

PUBLICIDADE

Reizo Castelo Branco, filiado ao partido Avante, é ex-vereador de Manaus. Atualmente, ele foi nomeado diretor de projetos especiais da Câmara Municipal de Manaus, cargo no qual recebe salário mensal de aproximadamente R$ 17 mil.

Filiado ao partido do prefeito Davi Almeida, Reizo disputou as eleições municipais de 2024, mas não conseguiu se reeleger, obtendo 2.593 votos.

Em uma mensagem emocionada nas redes sociais, Reizo expressou seu amor e admiração pelo pai: “Pai, a tua força é o que nos mantém erguido. Você nos ensina a nunca desistir. Que força, que talento e quantas vitórias! O senhor é lindo, maravilhoso, um fenômeno. Eu te amo tanto e estarei sempre ao teu lado, te apoiando em tudo. Parabéns, que Deus te proteja. Feliz aniversário, Ferro.” disse o político em tom emocionado.

LEIA MAIS: Veja o momento em que tio e sobrinho são encontrados devorados por piranhas no interior do Amazonas

A homenagem reforça o carinho e a união da família Castelo Branco diante dos desafios enfrentados por Sabino, que segue com o apoio dos entes queridos para superar as dificuldades.