Renato Junior assina ordem de serviço para início da reforma da praça e do campo Jardim Petrópolis em Manaus

O investimento total será de R$ 2,9 milhões.

Por Natan AMPOST

15/08/2025 às 01:00

Notícias de Manaus – A Zona Sul de Manaus está prestes a receber um novo espaço de lazer e convivência. Na manhã desta quinta-feira (14/8), o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, assinou a ordem de serviço para a reforma completa da praça e do campo Jardim Petrópolis. O ato simbólico contou com a presença de crianças e moradores da comunidade, que acompanharam de perto o início de um projeto aguardado há anos. O prazo para a entrega da obra é de até 180 dias.

O investimento total será de R$ 2,9 milhões, sendo R$ 1,9 milhão oriundo de uma emenda parlamentar do vereador Roberto Sabino. O restante do valor corresponde à ampliação do projeto original, incorporando melhorias solicitadas pela população e adequações para atender comerciantes locais e permissionários.

Renato Junior destacou que a obra vai muito além da revitalização física do espaço. Para ele, trata-se de um investimento na qualidade de vida e no futuro das novas gerações.

“Hoje, o prefeito é o David Almeida, e o vice é o Renato Junior, mas amanhã pode ser um de vocês. Quero que, quando estiverem brincando neste campo, nesta quadra, no playground, entendam que isso foi feito para vocês aproveitarem e criarem memórias”, disse.

O vereador Roberto Sabino também ressaltou a importância da obra, lembrando o histórico abandono do espaço e o simbolismo da retomada.

“Esta praça faz parte da minha história e da história de muitas famílias do Petrópolis. Foram anos esperando um olhar atento do poder público. Hoje, isso começa a mudar”, declarou.

Estrutura completa e novos atrativos
O projeto prevê reforma total do campo de futebol, incluindo sistema de drenagem e arquibancadas renovadas, instalação de playground, academia ao ar livre e ciclovia recreativa. Haverá recuperação das calçadas, recomposição de áreas gramadas e construção de 30 quiosques padronizados para os comerciantes.

Leia também: Wilson Lima defende COP30 na Amazônia e critica vetos de Lula à BR-319 em fórum de governadores

Um espaço coberto para aulas de zumba e atividades comunitárias também será construído, fortalecendo a convivência entre os moradores. O pacote inclui ainda a revitalização do distrito de obras da Seminf, localizado ao lado da praça.

Segundo o vice-prefeito, a meta é entregar a obra antes do prazo previsto.

“A determinação do prefeito David Almeida é que a gente entregue logo. É isso que vamos fazer”, garantiu.

Comunidade aprova
Durante a solenidade, moradores expressaram entusiasmo com o anúncio. O profissional de marketing Renato Castro, 49 anos, destacou a atenção inédita ao bairro.

“Há mais de 20 anos nenhuma gestão olhou para o Jardim Petrópolis como agora. Nos sentimos ouvidos pela primeira vez”, disse.

A cuidadora de idosos Juliana Silva, 27, ressaltou o impacto para as crianças e pequenos comerciantes.

“Vai melhorar muito para nossas crianças praticarem esportes e para quem vende lanches também”, afirmou.

O titular da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Joel Silva, reforçou que o investimento valoriza o esporte comunitário.

“O bairro Petrópolis ganha um presente, porque tem um prefeito que está dignificando o esporte nas comunidades”, declarou.

Mais melhorias para o bairro
Além da reforma do complexo, Renato Junior anunciou que a Prefeitura de Manaus iniciará, no próximo mês, uma série de serviços no bairro, incluindo operação tapa-buracos, varrição, poda de árvores e ações de zeladoria urbana. As etapas serão articuladas com lideranças comunitárias.

“Nesse momento, todas as lideranças estão unidas, porque esta obra é maior do que qualquer disputa política. É sobre a necessidade das pessoas”, afirmou o vice-prefeito.

Compromisso com a revitalização
A reforma da praça e do campo Jardim Petrópolis faz parte do plano municipal de requalificação de espaços públicos. Nos últimos cinco anos, a Prefeitura de Manaus já revitalizou 31 estruturas esportivas e de lazer, reforçando o compromisso de oferecer ambientes seguros, inclusivos e de qualidade para a população.

