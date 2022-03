RespirAR ultrapassa marca de 75 mil atendimentos em seis meses de atividade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Devolvendo a qualidade de vida aos pacientes que passaram pelas mazelas da Covid-19, o RespirAR ultrapassou a marca de 75 mil atendimentos no mês de fevereiro. Com 10 unidades espalhadas na capital, o projeto é coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Continua depois da Publicidade

“Os resultados são expressivos e mostram o comprometimento do Governo Wilson Lima em oferecer suporte especializado de fisioterapia e educação física aos pacientes que tiveram Covid-19. Esses mais de 75 mil atendimentos nos dar a satisfação de alcançar voos mais altos para proporcionar mais qualidade de vida ao povo amazonense”, disse o coordenador do RespirAR, Neibe Araujo.

O paciente Raimundo Matos, de 55 anos, teve Covid-19 no início da pandemia e desenvolveu artrose e bursite, doenças que afetam a musculatura. Com um pouco mais de dois meses no projeto, ele conta sobre sua evolução no RespirAR.

“Eu sempre gostei de jogar bola e me reunir com os amigos para praticar uma atividade. Graças ao projeto, estou conseguindo readquirir esses hábitos, tenho vontade de voltar 100% a minha rotina, jogar meu futebol, pois na minha idade, sei que é importante manter-se com o físico em dia”, afirmou Raimundo.

Continua depois da Publicidade

Como participar – Aqueles com sequelas pós-Covid-19 podem procurar uma unidade de saúde ou uma unidade do RespirAR para serem inseridas no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Após autorização no sistema, o paciente recebe o encaminhamento para a consulta de fisioterapia, onde será avaliado para começar o tratamento adequado para o seu caso, o que inclui a quantidade de sessões de fisioterapia e atividade física orientada.

Locais de atendimento – Os atendimentos são realizados em Policlínicas, Centros de Atenção ao Idoso (Caimis), na Vila Olímpica de Manaus e os Centros de Convivência: Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte; do Idoso, no bairro Aparecida, zona sul; e Magdalena Arce Daou, no bairro de Santo Antônio, zona oeste.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa