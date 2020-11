Resultado de eleição em Manaus é contestado por candidatos a vereador não eleitos

Redação AM POST

Foi realizado na manhã desta quinta-feira (19), em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, uma protesto de candidatos a vereadores contra o resultado da eleição municipal ocorrida no domingo (15).

De acordo com os manifestantes o número de votos recebidos não confere com a previsão feita por eles, por isso, exigem recontagem dos votos além de defenderem a volta do voto impresso.

Os candidatos derrotados nas urnas afirmam que a contagem dos votos antes da parada, não bate com o reinício das contagens.

O primeiro turno das eleições deste ano ocorreu no último domingo (15) e causou conflitos, após o suposto ataque hackers ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Devido ao atraso e aos rumores os manifestantes apontam falha.

No decorrer desta semana, o TSE negou que tenha sofrido o ataque e que foi apenas instabilidade no sistema. No entanto, posteriormente ele afirmou que a tentativa hacker foi neutralizada.