Resultado final dos editais de gastronomia do ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’ é divulgado pela prefeitura

O resultado com os ganhadores dos editais nº 008/2023 e nº 009/2023 de gastronomia do “#SouManaus Passo a Paço 2023” é divulgado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Turismo, Cultura e Eventos (Manauscult). A publicação consta no Diário Oficial do Município (DOM), da última sexta-feira, 18/8, edição 5.653, páginas 42 e 43.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, os editais de gastronomia fazem parte do show de artes integradas e contribuem com a economia local.

“Com os editais de gastronomia possibilitamos a venda de comidas no #SouManaus, apoiando o empreendedorismo e assim, aquecemos a economia local, além de divulgarmos nossas comidas típicas ao público e principalmente aos visitantes, valorizando, dessa forma, nossa cultura. Isso tudo faz parte do maior festival de artes integradas do Norte”, comentou Cardoso.

O edital de n°008/2023, “Festival Gastronômico de Manaus – No Passo do Sabor”, operação de vendas de alimentos, será nos segmentos: Barraca do Chef, Food Truck, Novos Chefes e Futuros Talentos, no entorno da Praça Dom Pedro II e do Paço da Liberdade.

A categoria Futuros Talentos será destinada às universidades e instituições, que oferecem o curso de graduação em gastronomia, visando o estímulo à formação acadêmica, o incentivo à pesquisa e a profissionalização do mercado de trabalho. Cada instituição será convidada pela Manauscult para operar uma barraca objetivando a venda de alimentos elaborados pelos alunos.

Já o edital de n°009/2023, “Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa”, vai ser para a operação de vendas de Food Bike e Carrinhos Ambulantes.

Todos os pratos de comida, salgados e doces comercializados na feira gastronômica deverão ser no valor mínimo de R$ 5 e no máximo de R$ 28. É obrigatório a elaboração de um cardápio especial, de pelo menos um prato, para o público infantojuvenil.

Redação AM POST