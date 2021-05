Resultado preliminar do Bolsa Universidade é divulgado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus divulgou nesta quinta-feira, 27/5, a classificação preliminar dos contemplados na primeira chamada do processo seletivo do programa Bolsa Universidade, com a aprovação de 11,6 mil candidatos. A consulta individual do resultado está disponível no endereço http://sgbu.manaus.am.gov.br/inscricao, acessando por meio de login e senha de inscrição.

Continua depois da Publicidade

A lista nominal dos classificados, incluindo os candidatos em situação de reserva e eliminados, será publicada no Diário Oficial do Município (DOM), em http://dom.manaus.am.gov.br, nesta sexta-feira, 28/5. O programa ofertou 16 mil bolsas de estudos de 100%, 75% e 50%, registrando mais de 40 mil candidatos inscritos nesta edição.

Durante a coletiva de divulgação do resultado, realizada no auditório da Casa Militar, na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, nº 770, bairro Compensa, zona Oeste, o diretor-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) – gestora do programa –, Júnior Nunes, anunciou a realização da segunda chamada da seleção.

“Vamos contemplar mais pessoas com as vagas que ficaram em aberto, para fechar o quantitativo proposto em edital. A nossa meta é beneficiar efetivamente o máximo de candidatos e permitir, por meio da educação, a mudança de vida dessas pessoas, conforme nos orienta o prefeito David Almeida, para que possamos cumprir as metas estabelecidas por essa gestão, que é focada em avanços”, destacou Nunes.

Continua depois da Publicidade

O processo seletivo, que contou com vagas específicas para idosos e Pessoas com Deficiência (PcD), disponibilizou mais de 500 bolsas integrais e mais de 6 mil parciais de 75%, maior quantitativo de vagas já ofertado na história do programa, que possui 12 anos.

Concorreram às vagas candidatos sem diploma de nível superior e que atenderam aos seguintes requisitos: brasileiro, nato ou naturalizado; residente em Manaus; com ensino médio completo ou finalista de junho de 2021; renda familiar de até 1,5 salário mínimo; regularmente matriculado ou passível à matrícula em uma das Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras do programa; sem matrícula “ativa” ou “trancada” em universidade pública; não beneficiário de programa de graduação mantido pelo poder público ou iniciativa privada.

Continua depois da Publicidade

Prazo de recursos

Os candidatos não classificados ou que, por alguma razão, não concordam com o resultado, poderão entrar com interposição de recursos a partir desta segunda-feira, 31/5. O procedimento deve ser protocolado na sede da Espi/Semad, localizada na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, no horário de 8h30 às 14h, até terça-feira, 1°/6.

Serão aceitos somente recursos entregues no prazo, devidamente acompanhados de identificação, exposição dos motivos e documentação comprobatória dos fatos alegados.

Continua depois da Publicidade

Entrega de documentação

Necessária para a validação das informações registradas no ato da inscrição, a entrega de documentos é a próxima etapa do processo seletivo e segue os seguintes procedimentos: comparecimento do candidato para apresentar a documentação exigida, de forma presencial, nas vias original e cópia, na Instituição de Ensino Superior (IES) para qual foi classificado; análise da documentação para fins de comparação e compatibilidade com as informações prestadas ao programa.

Os documentos devem ser entregues de 7 a 11 de junho, no horário de 8h às 15h. A documentação obrigatória para o candidato e todos os moradores da mesma residência deve ser consultada no edital da seleção.

Ao candidato cuja documentação estiver de acordo com o requerido, será emitido o encaminhamento de matrícula, respeitando os procedimentos e prazos de matrícula das instituições. As vagas serão para ingresso no segundo semestre deste ano, em 13 instituições de ensino particulares da cidade, que juntas ofereceram 49 cursos em diversas áreas do conhecimento.