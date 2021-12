Retorno do voo Manaus-Panamá traz novas perspectivas para o turismo no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O retorno do voo Manaus-Panamá representa a retomada gradual das atividades turísticas e o reaquecimento do setor no Amazonas, é o que afirma o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Sérgio Litaiff Filho. O trecho, que era realizado pela Copa Airlines, desde 2006, foi suspenso durante a pandemia, em março de 2020, e retornou à operação neste mês de dezembro.

O titular da Amazonastur ressaltou que a retomada do destino é importante, tendo em vista que o Panamá é porta de entrada para o mercado americano, de onde há conexões para diversas cidades dos Estados Unidos, como Miami e Dallas. O trecho é estratégico, também, pelo fato de o país ser principal emissor de turistas para o Amazonas.

“O avanço da vacinação, o cumprimento dos protocolos de segurança, a promoção do destino em cidades do Brasil e do exterior, a conquista do selo ‘Safe Travels’, além de outros fatores, têm contribuído para o retorno do fluxo de turistas para o Amazonas e, consequentemente, o reaquecimento do turismo em nosso estado”, avaliou Litaiff.

E acrescentou que o mercado americano é um grande emissor de turistas, ainda mais quando o assunto é pesca esportiva. “Também sabemos que para um voo direto acontecer é necessário ter demanda. E o fato desse voo estar operando já aponta essa procura e isso é muito positivo”, disse o presidente da Amazonastur.

O trecho Manaus-Panamá está sendo realizado três vezes por semana em uma aeronave modelo B 737-800, com capacidade para 144 passageiros na classe econômica e 16 na classe executiva. Saindo de Manaus, o voo ocorre às segundas, quartas e sextas, com saída às 3h50 da madrugada. Com saída do Panamá, o trecho ocorre aos domingos, terças e quintas, às 2h50, também da madrugada. O voo tem duração de 3 horas e 52 minutos.

A Copa Airlines atua em todo continente americano com mais de 65 destinos. A líder regional de mercado e marketing da empresa, Valéria Padilha, destacou que o retorno do voo é positivo.

“Com a contínua retomada do setor, estamos ampliando frequências de voos em algumas regiões, como Rio de Janeiro e Brasília, e retomando algumas operações, como a de Manaus. Estamos muito felizes por retornarmos à cidade, onde, tradicionalmente, temos uma excelente demanda pelos nossos serviços”, disse Valéria.

Ao longo de todo o ano de 2021, a gestão da Amazonastur tem se reunido com companhias aéreas, buscando a abertura de novos destinos e reabertura de voos que foram suspensos em razão da pandemia. Latam, Gol, Azul, Itapemirim, American Airlines, Copa Airlines e Fly All Ways foram as empresas com as quais a presidência da Amazonastur se reuniu ao longo deste ano.

Safe Travels – O Amazonas possui selo “Safe Travels” do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel & Tourism Council – WTTC). Criado em decorrência da pandemia com o objetivo de oferecer destinos seguros aos turistas, o selo é um indicador de saúde e segurança para os visitantes, contando com a chancela da Organização Mundial de Turismo (OMTT).