Réveillon de Manaus terá show de Simone Mendes

A cantora Simone Mendes, da ex-dupla Simone e Simaria, e um time de peso com artistas locais foram confirmados, nesta quarta-feira (9), como atrações principais do Réveillon 2023, em Manaus. A festa para celebrar a virada do ano acontecerá no anfiteatro da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Além disso, haverá outras festas organizadas pela prefeitura em diversas zonas da cidade.

Com o tema ‘Virada Sustentável’, este ano, o evento focará na valorização dos músicos locais, e na responsabilidade com o meio ambiente, segundo os organizadores. O secretário da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou que os artistas confirmados no line-up estarão representando os mais de 1.500 artistas locais da cidade.

“Vocês que são grandes estrelas estarão representando mais de 1.500 artistas locais, músicos da mais alta qualidade. Esse é o nosso comprometimento depois de ouvir o segmento artístico. Vamos prestigiar, este ano, as natas da casa, queremos ver esses artistas e outros brilhando nas nossas plataformas digitais”, disse Alonso.