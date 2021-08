Revitalização de vias do Distrito Industrial supera 70% das obras e David Almeida inspeciona trabalhos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou nesta quinta-feira, 5/8, o andamento das obras de revitalização do pavimento asfáltico do Distrito Industrial I, zona Sul, que já supera os 70% de conclusão. As obras são realizadas em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“Estamos a 45 dias do fim do prazo, que foi estipulado para as empresas. Estamos com obras no lote 2, na avenida Açaí, Distrito Industrial I. Tem também a avenida Buriti, onde estamos fiscalizando neste momento, e daqui a pouco vamos à Bola da Suframa, onde acontecerá a concretagem. Acredito que nos próximos 45 dias, estaremos concluindo toda a pavimentação dessas ruas, para entregá-la à cidade de Manaus, principalmente aqui para o Distrito”, explicou Almeida.

O lote 1, contemplado com seis quilômetros de obras, incluindo a bola da Suframa, recebeu asfalto, drenagem profunda, meio-fio, calçadas e sarjetas. Já a rotatória, com aproximadamente 900 metros lineares, recebeu todo o pavimento rígido. O pacote contempla ainda as ruas Jaguarão, da Feira, Quixito, Itaúba e as avenidas Governador Danilo de Matos Areosa, Ministro João Gonçalves, Ministro Mário Andreazza e Guaruba, principais vias do Distrito Industrial.

Já nos lotes 2 e 3, estão sendo trabalhadas as vias com nível intermediário de criticidade, como as ruas Buriti, Tambaqui, Matrinxã, Tucumã, Puraquê, Jutaí, Mogno, Ipê, Cupiúba, Oitis, Autaz Mirim, Solimões e adjacentes, além das bolas da Gillette e Samsung.

“No lote 1 já estamos em 90%, o lote 2 em 70%, e o lote 3, praticamente 95%, por isso que nós acreditamos que até o dia 15 de setembro, as obras do Distrito Industrial I estejam todas concluídas”, apontou o prefeito.

Distrito II

Para estender ainda mais as ações de infraestrutura, a Prefeitura de Manaus tem realizado aos sábados, um mutirão de infraestrutura em cerca de 10 quilômetros de ruas do Distrito Industrial II. Vale lembrar que as ações são diferentes das realizadas no Distrito I, e são diretamente implementadas pela Seminf.

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, tem acompanhado de perto o andamento das obras, que se concentraram nas avenidas Flamboyant e Hibisco, e na rua Marcos Pozzeti. Todas, vias essenciais para o Polo Industrial de Manaus (PIM) e com grande tráfego de veículos, principalmente de cargas pesadas.

“O Distrito Industrial I está na sua fase final de um convênio feito entre a Suframa, governo federal e a Prefeitura Municipal de Manaus. O Distrito II não estava contemplado nessa parceria e a determinação do prefeito David Almeida é que adentrássemos com regime de mutirão, todos os sábados, para dar ao bairro o mesmo tratamento diferenciado que estamos dando no I. Então 100 toneladas de massa asfáltica estão sendo aplicadas para dar uma tranquilidade maior nessa área de grande trânsito, sobretudo o trânsito pesado. É importante deixar registrado que as ruas estavam em situação muito complicada”, disse Rotta.

* Com informações da assessoria de imprensa