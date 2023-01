Revitalizada pela prefeitura, feira do Parque 10 atrai grande público neste sábado

Redação AM POST

Com as reformas de mais 33 feiras e mercados previstas pela Prefeitura de Manaus, a população manauara está transformando a simples ida a esses locais em momentos de diversão, lazer e entretenimento familiar. É o que ocorre neste sábado, 21/1, na tradicional feira do Parque 10 de Novembro, a primeira feira municipal revitalizada pela gestão David Almeida, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Após mais de uma década sem reformas, o espaço com bancas de frutas, legumes, carnes e produtos regionais, além de café da manhã, lanches e refeições, e que abriga 26 permissionários, gera 104 empregos diretos, mais de 3 mil indiretos, está totalmente revitalizado e recebendo cada vez mais consumidores e amantes do bom café regional.

“Nosso empenho e esforço está focado na modernização das feiras e mercados, sabemos da importância afetiva para o prefeito David Almeida. Ele nos determinou que cada espaço seja reformado e humanizado, pensando sempre nos permissionários e seus frequentadores. Vamos cumprir cada determinação. Toda a população vai poder ver a transformação que a gestão está fazendo”, destacou o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

De acordo com José Vieira Silva, bancário aposentado que voltou a frequentar a feira do Parque 10 após a reforma, o local está mais moderno, higiênico e com o tradicional pão com tucumã saboroso.

“Eu vinha esporadicamente antes da reforma comprar verduras, mas o local estava em péssimas condições e cheio de pombos, que não me davam segurança para consumir o café daqui. Hoje, sento aqui com a minha esposa e minha netinha, na tranquilidade, e tomo meu café, faço minhas compras para a semana e vejo as melhorias que foram realizadas”, disse Augusto Silva.

Desde seu surgimento, em 1997, a feira do Parque 10 nunca havia passado por qualquer tipo de reforma. A estrutura possui cerca de 415 metros quadrados, atende 77 permissionários e gera cerca de 237 empregos diretos e 7 mil indiretos.

Próxima entrega

Ainda no primeiro bimestre de 2023 está programada a entrega da feira municipal do Quarentão, localizada na estrada da Estanave, bairro Compensa, zona Oeste. A área está recebendo restauração da cobertura, do revestimento cerâmico, do piso e das instalações elétricas, além da drenagem e troca de portas e janelas dos boxes e lojas.