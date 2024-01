Rinha de galos é desmontada no Ramal do Pau Rosa em Manaus

Um rinha nacional de galos foi desmontada neste sábado (27), no ramal do Pau Rosa, localizado na BR-174, no Amazonas. A ação aconteceu após denúncia anônima à Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam).

Segundo a polícia, 16 rinheiros foram detidos e mais de 80 galos foram apreendido e resgatados. Cadernos de anotações das apostas, nome dos donos dos galos e informações sobre 200 pessoas envolvidas com as rinhas foram encontradas no local.

Os animais estavam em situação de maus-tratos, com lesões peitorais, nas asas, com hipertermia (aumento da temperatura corporal do animal devido à exposição excessiva ao sol e ao calor), alguns cegos e sem esporão

A entrada no evento criminoso custava 100 reais, por pessoa, para entrada do evento criminoso, e as apostas mínimas eram de 500 reais, indo para 10 mil a 20 mil reais.

