Rio Negro inicia vazante após oito meses de cheia no Amazonas

Confira as medições diárias do nível do Rio Negro na última quinzena, destacando a tendência de queda gradual:

Durante a cheia, 42 dos 62 municípios do estado foram declarados em situação de emergência, impactando diretamente mais de 500 mil pessoas, conforme dados da Defesa Civil. Desde o dia 9 de julho, o rio tem apresentado queda constante no nível das águas, indicando a vazante, embora os efeitos da inundação ainda persistam em várias regiões.

Nesta quarta-feira (16/7), o nível medido no porto foi de 28,91 metros. Vale lembrar que, neste ano, o Rio Negro atingiu a marca histórica de 29,05 metros, ultrapassando em cinco centímetros a cota de inundação severa, fixada em 29 metros. O início do processo de enchente foi registrado em 13 de outubro de 2024, logo após o Amazonas ter enfrentado a maior seca dos últimos cem anos.

Notícias de Manaus – Manaus iniciou o processo de vazante do Rio Negro, marcando o fim de um período de cheia que durou oito meses e afetou grande parte do Amazonas. Segundo o Porto de Manaus, que acompanha diariamente o nível das águas, o rio já está em situação de descida, tendo recuado 12 centímetros na última semana — uma média de 1,7 centímetro por dia.

