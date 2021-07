Roberto Cidade entrega ambulância e equipamentos ao SPA Joventina Dias

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), realizou nesta segunda-feira (5) a entrega simbólica de uma ambulância e equipamentos, para melhorar o atendimento da população no Serviço de Pronto Atendimento (SPA), Joventina Dias, localizado na Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A aquisição do veículo e condicionadores de ar, computadores, carrinho de emergência e de um novo consultório odontológico foi possível através de uma emenda parlamentar de autoria do deputado , no valor de R$ 150 mil.

“Tenho certeza que essa ambulância vai ajudar não só os moradores da Compensa, mas a população de Iranduba. É isso que me motiva em estar na vida pública. Fico feliz em ver que com R$ 150 mil foi comprada tanto uma ambulância quanto foi montado um consultório odontológico. É sempre uma satisfação ver o recurso público sendo bem empregado”, afirmou Cidade.

A diretora do SPA, Elcinei Sampaio, destacou que a emenda é de suma importância para a comunidade da Compensa e ajudará a manter o atendimento de qualidade que a unidade de saúde sempre teve.

Continua depois da Publicidade

“O ano 2020 foi um ano difícil, mas em compensação nós ganhamos um presente do deputado Roberto Cidade, que por meio de uma emenda parlamentar, nos doou R$ 150 mil. Adquirimos uma ambulância por R$ 110 mil e o restante montamos um consultório odontológico novo. Os benefícios são imensuráveis. A comunidade da Compensa está extremamente agradecida”, destacou a diretora lembrando que a ambulância usada atualmente pelo Joventina Dias será doada à UPA José Rodrigues, na Cidade Nova.

A secretária executiva da urgência e emergência, da Secretaria de Saúde, Mônica Melo, agradeceu a ajuda do presidente da Aleam e destacou que é importante olhar para as unidades de saúde menores.

Continua depois da Publicidade

“Em nome da Secretaria de Saúde, agradeço sua dedicação e ajuda com esse SPA. Tenho visto que vossa excelência olha com carinho para as unidades de saúde menores. Isso é importante porque muita gente só olha para os grandes e esses ficam desassistidos”, destacou.