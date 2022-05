Roberto Cidade fiscaliza obras de infraestrutura em bairros da zona Leste de Manaus

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve neste sábado (7), nos bairros Colônia Antônio Aleixo e Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, escutando demandas da população e fiscalizando a execução de obras de infraestrutura.

“O Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus estão com frentes de trabalho em toda cidade e a mim cabe manter a vigilância, a fiscalização sobre essas obras. É importante frisar que elas estão chegando, principalmente nos bairros mais periféricos, onde as demandas eram antigas e a espera também. Estou fiscalizando as obras e vendo que elas realmente estão acontecendo. Com isso quem ganha é o povo de Manaus”, afirmou.

Durante a manhã, Cidade esteve na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, Colônia Antônio Aleixo, onde escutou demandas da população. “A direção da escola nos informou sobre a necessidade de construção de uma quadra poliesportiva e vou fazer essa indicação à Seduc (Secretaria de Estado de Educação), à secretária Kuka Chaves, para que essa demanda seja atendida. Nesta escola estudam 1.117 alunos, nos três turnos, e é importante que a gente garanta as condições adequadas para as práticas esportivas e desportivas”, falou.

O deputado esteve também no bairro Tancredo Neves, comunidade Nova Conquista, onde fiscalizou obras e conversou com a população. No campo do “Tancredão”, Cidade reforçou o compromisso de que a área será revitalizada pelo governo do Estado.

“Fiz uma indicação ao governo do Estado quanto à revitalização do campo do ‘Tancredão’ e o serviço vai começar a ser realizado em breve. Estamos aqui para reafirmar que essa obra vai virar realidade e que vai poder beneficiar as cinco comunidades que compõem o bairro Tancredo Neves. Esse é um compromisso desse caboco aqui”, falou.

Moradora do Tancredo Neves há mais de 20 anos, Isa Cleia Peixoto Vieira comemorou a realização dos serviços de infraestrutura. “Estou muito feliz com essas ações maravilhosas, porque se a gente não tivesse esse apoio ia ser difícil. Já tínhamos feito abaixo-assinado desde a gestão passada, veio a ordem de serviço, mas as obras não foram executadas. Agora o deputado deu essa força e as coisas estão acontecendo. Só temos a agradecer porque o serviço está saindo. Estamos felizes”, afirmou.