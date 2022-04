Roberto Cidade prestigia ação social realizada no bairro Petrópolis, em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB) prestigiou, neste sábado (9), na Escola Estadual Tiradentes, Petrópolis, zona Sul de Manaus, uma ação social realizada pelo Instituto Joana Galante. Mais de mil pessoas foram atendidas durante a ação realizada ao longo de toda a manhã.

Emissão de RG (1ª e 2ª vias), consultas médicas e com psicólogos; exames preventivo e oftalmológico; testagem rápida, atendimento do Conselho Tutelar, corte de cabelo e massagem foram alguns dos serviços oferecidos na ação social.

“Estamos apoiando esta iniciativa porque sabemos da dificuldade que está acontecendo em todo o estado do Amazonas em relação à 1ª e 2ª via do RG. Tenho cobrado isso na Assembleia. Infelizmente a demanda está muito grande, mas estamos fazendo o possível para atender a todos. Já pedi para a equipe do Instituto Joana Galante nos passar o cadastro daqueles que não foram atendidos aqui, para que nos próximos dias possamos encaminhá-los e ajudá-los a ter acesso a este documento que é básico. Essa ação visa minimizar essa dificuldade da população da nossa capital”, afirmou o presidente Cidade.

Uma das pessoas beneficiadas com a emissão de documentos foi Francimara Lima de Souza, 37, moradora do bairro Petrópolis. “Está sendo muito difícil tirar o RG, mas aqui eu consegui e fiquei muito contente. Essa ação foi ótima, me ajudou bastante e sou muito grata”, resumiu.

Quem também ficou satisfeita com os atendimentos dispostos na ação social foi Enilse de Araújo, 54. Acompanhada da filha, na ação ela recebeu encaminhamento para atendimento psicológico, passou por atendimento no Conselho Tutelar, fez corte de cabelo e aproveitou para que a filha fizesse um penteado.

“Achei essa ação muito boa, as pessoas foram muito atenciosas. Consegui encaminhamento para o psicólogo, consegui as informações que eu precisava com o pessoal do Conselho Tutelar, cortei o cabelo e a minha filha ainda fez um penteado pra ficar mais bonita. Estão todos de parabéns”, disse.

Os cortes de cabelo foram realizados por profissionais do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).