Roberto Cidade recebe enxurrada de críticas nas redes sociais após viagem luxuosa à Grécia e almoço com carne folheada a ouro

Notícias de Manaus – A recente viagem do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), à Grécia tornou-se o centro de uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Imagens do parlamentar desfrutando de pratos luxuosos — incluindo carne folheada a ouro, servida em restaurante internacionalmente conhecido — provocaram indignação em meio à população amazonense, que enfrenta uma realidade diametralmente oposta à ostentada pelo político.

Comentários se multiplicam questionando a origem dos recursos que financiam tal ostentação, especialmente em um período de debates sobre o aumento de impostos no estado.

“Infelizmente, a triste realidade, o dinheiro público serve pra bancar uma vida de luxo pra quem deveria ser nossos representantes. É a triste realidade da nossa política atual em todos os sentidos”, expressou uma internauta.

A elevação de tributos como o ICMS e o IPVA no Amazonas é um ponto central das críticas. Cidadãos relembraram a atuação de Roberto Cidade em relação a essas medidas, que impactam diretamente o bolso da população. “E só pra lembrar ou pra quem não sabe esse indivíduo é o responsável por o Amazonas ter uns dos maiores IPVA do Brasil”, afirmou outro internauta, com a réplica de “O pior de tudo que é com nossos impostos.”

A disparidade entre o estilo de vida do deputado e a condição de vida do amazonense comum é um tema recorrente. “Enquanto o povo briga por um lado, no final todos se ferram juntos. E os políticos de estimação independente de esquerda ou direita continuam comendo caviar, dormindo nos seus lençóis de seda e o povo mal podendo comprar uma forma de ovo”, lamentou uma cidadã, em um desabafo que ressoa com muitos. Outros comentários apontaram a precariedade dos serviços essenciais. “Tem crianças morrendo por falta de atendimento aqui cara, cara desse devia nem andar na rua por vergonha”, publicou um usuário.

Em um dos desabafos que viralizou, uma internauta resumiu o sentimento coletivo: “O dinheiro público serve pra bancar uma vida de luxo pra quem deveria nos representar. É a triste realidade da nossa política”. Outro cidadão acrescentou: “Enquanto isso, faltam médicos, remédios e comida na mesa do trabalhador”.

Alguns seguidores também se manifestaram nas publicações de Roberto Cidade no Instagram. “Um cara que se diz do povo e ostentando enquanto o povo sofre sem saúde pública”, expressou uma seguidora.

Até o momento, o deputado Roberto Cidade não se pronunciou publicamente sobre as críticas.