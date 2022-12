Roberto Cidade reforça pedido por execução de serviços do ‘Asfalta Manaus’ no bairro Braga Mendes, em Manaus

Redação AM POST

Atendendo demandas recebidas em seu gabinete, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), encaminhou à Prefeitura de Manaus requerimentos solicitando a execução de serviços de infraestrutura em ruas do bairro Braga Mendes, zona Norte da capital.

Continua depois da Publicidade

“Estamos sempre de portas abertas para receber as demandas da nossa população. Fizemos os encaminhamentos à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf ), e esperamos que sejam atendidos conforme a possibilidade. O “Asfalta Manaus” está por toda a cidade, mas dado o tamanho da nossa capital nem sempre se consegue contemplar tudo, daí a importância dos nossos requerimentos e encaminhamentos”, disse o deputado.

Dentre os requerimentos encaminhados à Seminf estão os que indicam a necessidade de serviços de asfaltamento nas ruas Fortaleza (REQ 3738/2022), Santarém (REQ 3737/2022), Pará (REQ 3736/2022); Sanhaçu (REQ 3735/2022), Santa Helena (REQ 3734/2022), Jutica (REQ 3733/2022); rua Quatro Estações (REQ 3732/2022), Travessa Cristal (REQ 3731/2022), rua Prata (REQ 3730/2022); e ainda para as ruas Diamante (REQ 3729/2022), Ametista (REQ 3728/2022), Mármore (REQ 3727/2022); Algas Marinhas (REQ 3726/2022), Paulo Sarmento (REQ 3725/2022) e Pitinga (REQ 3724/2022).

Morador do bairro, José Oliveira disse que a execução das melhorias é fundamental para que a população possa ter mais qualidade de vida. “Quem não quer poder andar por ruas reestruturadas, com qualidade? Todos nós queremos e por isso pedimos para que a prefeitura possa realizar esses serviços. Nossa comunidade espera por isso. Agradecemos ao deputado Cidade por nos ajudar a reforçar as nossas demandas”, falou.

Continua depois da Publicidade

Os requerimentos foram encaminhados à Seminf, ao titular da pasta Renato Júnior. “Nosso gabinete fez os encaminhamentos e irá acompanhar os desdobramentos dos requerimentos. Além de ser uma questão de trafegabilidade, é também uma questão de segurança, para evitar a ocorrência de acidentes. Contamos com a sensibilidade do secretário para que as melhorias cheguem”, afirmou.