Rodoviários anunciam greve de ônibus a partir desta terça (26)

Notícias de Manaus – O Sindicato dos Rodoviários de Manaus e região metropolitana confirmou que os trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário entrarão em greve a partir da próxima terça-feira, 26 de agosto.

A paralisação será por tempo indeterminado e foi aprovada em assembleia realizada na última sexta-feira, 22 de agosto.

A decisão surge em resposta a constantes atrasos nos pagamentos, que têm comprometido a renda das famílias dos rodoviários e dificultado o cumprimento de suas obrigações financeiras.

O sindicato enviou um ofício com detalhes sobre a greve e orientou que haja um remanejamento da frota para garantir que ao menos 50% dos ônibus permaneçam em circulação durante a paralisação. Essa medida visa minimizar os impactos no transporte da população.

Além disso, o sindicato está em negociações com o Sinetram, o sindicato das empresas de transporte de passageiros do Estado do Amazonas, na tentativa de chegar a um acordo que atenda às demandas dos trabalhadores.

A situação gera apreensão entre os usuários do transporte público, que poderão enfrentar dificuldades de deslocamento em meio à greve.

O Sindicato dos Rodoviários reafirma seu compromisso em lutar por melhores condições de trabalho e salários justos, enquanto busca uma solução que beneficie todas as partes envolvidas.