Manaus

Rodoviários anunciam greve de ônibus em Manaus e população sofre transtorno

Funcionários entram em greve nesta sexta-feira (8) após semanas de negociações frustradas.

Por Marcia Jornalist

08/08/2025 às 07:34 - Atualizado em 08/08/2025 às 07:38

Notícias de Manaus – Manaus enfrenta paralisação parcial no transporte público a partir desta sexta-feira, 8, após decisão dos trabalhadores do setor rodoviário.

O Sindicato dos Rodoviários confirmou que a greve foi deflagrada em resposta à falta de pagamento dos salários, atraso no vale-alimentação e condições de trabalho inadequadas, problemas que vinham sendo denunciados há semanas.

O movimento deve impactar principalmente a operação dos ônibus nas imediações do Terminal 1, no Centro da cidade, causando transtornos especialmente nos horários de maior fluxo de passageiros.

Os rodoviários afirmam que esgotaram todas as tentativas de negociação com as empresas responsáveis pelo transporte, mas não obtiveram soluções satisfatórias.

Segundo o sindicato, a decisão de paralisar as atividades não foi tomada de forma leviana, mas sim como último recurso diante da precarização crescente da categoria.

A greve exige a regularização imediata dos pagamentos atrasados e a melhoria das condições laborais, que afetam diretamente a qualidade do serviço oferecido à população.

Até o momento, não há previsão para a retomada das operações normais. Caso as reivindicações dos trabalhadores não sejam atendidas prontamente, o movimento poderá ser ampliado, agravando ainda mais a situação do transporte público em Manaus.

