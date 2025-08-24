Rodoviários de Manaus anunciam greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira

Notícias de Manaus – O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano e Rodoviário de Manaus e Região Metropolitana (STTRM) anunciou, neste sábado (23), que os rodoviários entrarão em greve a partir da próxima terça-feira (26). A paralisação, segundo a entidade, será por tempo indeterminado e tem como principal reivindicação o pagamento de salários e benefícios que estariam em atraso.

PUBLICIDADE

De acordo com o STTRM, a decisão foi tomada durante assembleia realizada na sexta-feira (22), com participação de trabalhadores do setor. No comunicado oficial, encaminhado ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), a diretoria reforça que a categoria não vê alternativa diante da falta de repasses e cobra uma solução imediata.

O documento ainda solicita que o Sinetram organize o remanejamento da frota já no primeiro dia da greve, de modo que 50% dos ônibus permaneçam em circulação. A medida tem como objetivo minimizar os impactos para a população de Manaus, que depende diariamente do transporte público para se deslocar pela cidade.

PUBLICIDADE

Leia também: Vereador diz que cartel da gasolina fatura R$ 250 milhões por ano do bolso dos consumidores manauaras

A entidade ressalta que a mobilização será mantida até que haja uma proposta concreta das empresas para a regularização dos pagamentos. Enquanto isso, a expectativa é de que usuários do transporte coletivo enfrentem atrasos e redução na oferta de veículos, principalmente nos horários de maior movimento.

Até o momento, o Sinetram não se pronunciou sobre a decisão dos rodoviários. O impasse aumenta a preocupação entre passageiros, já que o transporte público em Manaus atende milhares de pessoas diariamente e uma paralisação pode comprometer o funcionamento de serviços essenciais.