A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Rodoviários de Manaus anunciam greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira

Categoria decidiu pela paralisação em assembleia; sindicato cobra salários atrasados e prevê 50% da frota em operação.

Por Beatriz Silveira

24/08/2025 às 09:52

Ver resumo

Notícias de Manaus – O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano e Rodoviário de Manaus e Região Metropolitana (STTRM) anunciou, neste sábado (23), que os rodoviários entrarão em greve a partir da próxima terça-feira (26). A paralisação, segundo a entidade, será por tempo indeterminado e tem como principal reivindicação o pagamento de salários e benefícios que estariam em atraso.

PUBLICIDADE

De acordo com o STTRM, a decisão foi tomada durante assembleia realizada na sexta-feira (22), com participação de trabalhadores do setor. No comunicado oficial, encaminhado ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), a diretoria reforça que a categoria não vê alternativa diante da falta de repasses e cobra uma solução imediata.

O documento ainda solicita que o Sinetram organize o remanejamento da frota já no primeiro dia da greve, de modo que 50% dos ônibus permaneçam em circulação. A medida tem como objetivo minimizar os impactos para a população de Manaus, que depende diariamente do transporte público para se deslocar pela cidade.

PUBLICIDADE

Leia também: Vereador diz que cartel da gasolina fatura R$ 250 milhões por ano do bolso dos consumidores manauaras

A entidade ressalta que a mobilização será mantida até que haja uma proposta concreta das empresas para a regularização dos pagamentos. Enquanto isso, a expectativa é de que usuários do transporte coletivo enfrentem atrasos e redução na oferta de veículos, principalmente nos horários de maior movimento.

Até o momento, o Sinetram não se pronunciou sobre a decisão dos rodoviários. O impasse aumenta a preocupação entre passageiros, já que o transporte público em Manaus atende milhares de pessoas diariamente e uma paralisação pode comprometer o funcionamento de serviços essenciais.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Fluxo de venezuelanos para o Brasil dobra após eleições municipais na Venezuela

Média de atendimentos em Pacaraima sobe de 150 para 350 por dia.

há 33 segundos

Polícia

Vídeo mostra adolescentes consumindo álcool em adega na zona Leste de Manaus

Vídeo em adega reacende discussões sobre adultização e consumo de álcool por menores.

há 32 minutos

Polícia

Polícia prende nove suspeitos ligados ao PCC em Coari

Operação policial desmantela ponto de apoio do PCC e prende nove em Coari.

há 1 hora

Polícia

Homem é executado a tiros em campo de futebol na zona Leste de Manaus

Homicídio no campo de futebol da zona Leste mobiliza polícia e IML em Manaus

há 2 horas

Manaus

Moto em alta velocidade atropela criança e deixa duas pessoas feridas na zona Leste de Manaus

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro imediato às vítimas.

há 2 horas