Rodoviários entram em greve e paralisam 75% da frota de ônibus em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Rodoviários de empresas de transporte coletivo de Manaus, que começaram uma paralisação na manhã desta quinta-feira (4), passaram a recolher no início da tarde 75% da frota de ônibus para as garagens. Durante todo o dia, os ônibus que chegavam aos terminais eram retirados para as garagens das empresas.

Continua depois da Publicidade

A categoria está cobrando salários atrasados e falta de pagamento de tickets de alimentação em meio ao caos da pandemia de Covid-19.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), o pagamento aos rodoviários foi realizado integralmente de forma adiantada nessa quarta-feira (3), mesmo com o prazo sendo até o 5º dia útil do mês, que seria amanhã (5).

A Prefeitura de Manaus informou por meio de nota que o prefeito David Almeida está acompanhando a reunião que acontece neste momento entre o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano Rodoviário de Manaus (STTRM) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Continua depois da Publicidade

A nota ressaltar ainda que a prefeitura repassou subsídios aos empresários, para que os benefícios como vale-alimentação e ticket refeição fossem repassados aos trabalhadores rodoviários.