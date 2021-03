Rodoviários fazem paralisação de ônibus em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os rodoviários resolveram cruzar os braços na manhã e paralisar as frotas de diversas empresas na manhã desta sexta-feira (12) em frente ao Terminal 1, localizado na Constatino Nery, no Centro de Manaus, e uma fila quilométrica de ônibus que se forma no local e compromete o trânsito na área.

Continua depois da Publicidade

A categoria alega que resolveu paralisar as frotas como forma de protesto pelo atraso do pagamento do vale alimentação, lanche e cesta básica. Eles afirma que já estão há 30 dias sem os benefícios e tem tirado do próprio bolso para cobrir os custos.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas Transporte Coletivo (Sinetram) informou que “não foi notificado e desconhece os motivos da paralisação”. O Sinetram informou ainda que “está mantendo diálogo com o Sindicato dos Rodoviários para que o funcionamento do transporte coletivo volte ao normal”.

Veja o vídeo:

Continua depois da Publicidade