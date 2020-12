Rodoviários prometem paralisação geral para a próxima semana em Manaus

Redação AM POST

Uma paralisação geral da frota de ônibus nas primeiras horas da próxima segunda-feira (21) foi anunciada hoje (15) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano e Rodoviário de Manaus e Região Metropolitana em protesto contra falta de pagamento do 13º salário e adiantamento salarial de dezembro dos trabalhadores.

Continua depois da Publicidade

“Devido as últimas conversas no Sinetram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas) e IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) demonstrarem que as empresas e a prefeitura não vão pagar o décimo terceiro salário e o adiantamento salarial no dia 20/12/2020, os trabalhadores rodoviários não terão outra opção senão pela paralisação a partir das 00:01 do dia 21/12/2020 (segunda-feira)”, disse representante da categoria, Elcio Rêgo, em ofício enviado para o presidente do Sinetram, Algacir Gurgacz.