Rodoviários realizam greve parcial em Manaus

A prefeitura de Manaus anunciou e garantiu que os ônibus vão circular normalmente nesta segunda-feira (21). A informação foi dada após várias ameaças de paralisação vinda dos rodoviários.

Alguns pontos da capital amazonense amanheceram sem ônibus do transporte público na manhã desta segunda-feira (21). Cinco empresas suspenderam parcialmente as atividades e operaram apenas com 70% da frota. A paralisação iniciou às 4h e encerrou por volta das 8h.

Na semana passada, os trabalhadores haviam afirmado que iriam paralisar a circulação dos ônibus devido ao atraso no pagamento. No entanto, foi suspensa após reunião com representantes da categoria, da prefeitura e empresários.

De acordo o presidente em exercício do STTRM, Josenildo Mossoró, os empresários sinalizaram que devem pagar até esta tarde o adiantamento salarial e na quarta-feira a segunda parcela do 13º salário.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) não houve notificação formal sobre a greve.