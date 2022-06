Rodoviários se revoltam após vereadores aprovarem projeto que possibilita demissão de cobradores em Manaus

Redação AM POST

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus promete reagir a possibilidade de retirada de mais de mais de três mil cobradores do sistema de transportes coletivos de Manaus, por meio de um Projeto de Lei municipal, aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Segundo a categoria a realização de uma greve será inevitável se não for revogada a medida que para o sindicato determina que os motoristas passem a dirigir, cobrar e passar troco aos usuários do transporte público. Atualmente, o sistema tem ao todo 3.500 cobradores mas com a medida apenas 10% devem continuar trabalhando.

Para o presidente do Sindicato, Givancir de Oliveira, a Lei é genérica, porque ‘abre porteira’ para a retirada de 100% dos cobradores do sistema, sem acrescentar benefícios aos motoristas.

Um coletiva de imprensa foi marcada para esta terça-feira (7) para falar sobre as negociações com o secretário dos Transportes, as exigências da categoria.