Rodrigo Guedes ingressa com representação no MPAM e DPE-AM contra Águas de Manaus por falta de água em diversos bairros

Em busca de garantir o direito ao serviço de abastecimento de água de qualidade a população manauara, o vereador Rodrigo Guedes (Podemos) ingressou com uma representação no Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) contra a concessionária Águas de Manaus, devido a falta de água em vários bairros da capital amazonense nos últimos dias.

Desde a última sexta-feira, pelo menos dez bairros de Manaus ficaram sem abastecimento de água por 48 horas. Mesmo a concessionária garantindo que realizou manutenção do sistema de abastecimento vários locais ainda continuam sem água, o que tem resultado em transtornos do dia a dia dos moradores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guedes denunciou o desserviço no fim de semana e nessa quarta-feira, 26/07, ingressou com uma representação no Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) e na Defensoria Pública para seja realização uma ação civil pública contra a concessionária Águas de Manaus.

O vereador cobrou ainda que a Prefeitura de Manaus multe a Águas de Manaus pela falta de abastecimento.

“Vamos ver se a Ageman irá multar a Águas de Manaus. Caso não faça, pedirei também no MP o indiciamento do diretor presidente da concessionária. A Águas de Manaus está nos últimos dias do prazo pra reduzir em 25% a tarifa de esgoto, conforme TAG celebrado, fruto da CPI da Águas de Manaus na Câmara Municipal! Não podemos deixar que a empresa deixa a população no prejuízo e não seja penalizada. Vamos em busca de justiça!”, defendeu.