Rodrigo Guedes publica nota de repúdio do STJD sobre agressões do mestre de Jiu Jitsu em Manaus

O vereador Rodrigo Guedes (Podemos) divulgou neste domingo, (20), uma nota de repúdio do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM) que condena as agressões feitas pelo Mestre em Jiu Jitsu sétimo Dan Nonato Machado e sua esposa, Jussana Machado, contra uma babá e um advogado, na sexta-feira (18), no Condomínio Life Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

Segundo a publicação de Guedes, o STJD deixou claro que “fará tudo dentro da sua competência para que esses covardes jamais toquem num tatame oficial”. O tribunal também afirmou que “ser lutador exige a disciplina do esporte e essa disciplina prega primeiramente jamais usar o conhecimento para fazer o mal”.

Nonato Machado utilizou das artes maciais para agredir o advogado Ygor Menezes Colares, de 35 anos, após o mesmo tentar defender a babá que estava sendo espancada no estacionamento do condomínio. A vítima ainda acabou sendo baleada pela esposa do lutador, que foi presa em flagrante.

“Parabéns ao TJD AM pela coragem e postura. Enquanto isso o silêncio das entidades representativas do Jiu Jitsu continua @fajjemanaus @fajjpro @cbjjoficial @ibjjf. Quando alguém se cala diante da covardia a primeira consequência é mais covardia ainda, digna de aplausos! Chega de impunidade, justiça ja!”, finalizou o vereador em sua postagem.

Leia a nota na íntegra:

