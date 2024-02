Rompimento de tubulação causa cratera na Avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus

O processo de reparo demanda cuidados específicos, incluindo o isolamento de postes de fiação elétrica para garantir a segurança da equipe. Cabeamentos de telefonia e gás, submersos na via, também estão sendo tratados com cautela durante o processo.

“Estamos à mercê do tempo e da movimentação no local. Podemos vislumbrar uma conclusão até o fim das festividades de Carnaval, aproveitando o período de baixo fluxo para acelerar a obra”, afirmou Efrain.

A consequência imediata foi uma erosão de cinco metros de profundidade na pista. Aragão enfatizou que, por precaução, as equipes realizarão escavações adicionais para avaliar possíveis danos em outros tubos, evitando recorrências do problema.

Notícias de Manaus – No fim da tarde de sábado (10), um incidente preocupante chamou a atenção dos moradores do bairro São Geraldo, na Zona Centro-Sul de Manaus, quando uma tubulação de água se rompeu, resultando na formação de uma cratera na avenida Constantino Nery. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) prontamente mobilizou equipes para iniciar os trabalhos de recuperação da via.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.