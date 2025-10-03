A notícia que atravessa o Brasil!

Rosinaldo Bual aparece ‘louvando’ em culto horas antes de ser preso em Manaus; Assista

Em vídeo nas redes sociais, Bual se junta a fiéis em celebração antes de operação do MP-AM.

Por Marcia Jornalist

03/10/2025 às 11:07

Notícias de Manaus – O vereador Rosinaldo Bual (Agir) apareceu em vídeos nas redes sociais, horas antes de ser preso nesta sexta (3) participando de um culto evangélico em sua casa.

Em um momento de adoração, ele e um grupo de pessoas entoaram o louvor “Aquilo que Parecia Impossível”, de Elias Fernandes, em uma clara demonstração de fé.

No entanto, a atmosfera de celebração rapidamente se transformou. Na manhã seguinte, Bual foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados a um suposto esquema de rachadinha na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A investigação, conduzida pelo MP-AM, revelou movimentações financeiras irregulares em seu gabinete, com mais de 100 pessoas tendo passado por lá desde o início de seu mandato.

LEIA MAIS: Câmara Municipal de Manaus se pronuncia após prisão do vereador Bual durante operação do MP-AM

Durante a operação, agentes do Gaeco apreenderam documentos, computadores e três cofres no gabinete do vereador. Ao ser questionado sobre as senhas dos cofres, Bual se recusou a fornecê-las, resultando no lacre dos equipamentos para perícia, enquanto a investigação sobre as contratações irregulares avança.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

