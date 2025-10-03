Rosinaldo Bual aparece ‘louvando’ em culto horas antes de ser preso em Manaus; Assista

Notícias de Manaus – O vereador Rosinaldo Bual (Agir) apareceu em vídeos nas redes sociais, horas antes de ser preso nesta sexta (3) participando de um culto evangélico em sua casa.

Em um momento de adoração, ele e um grupo de pessoas entoaram o louvor “Aquilo que Parecia Impossível”, de Elias Fernandes, em uma clara demonstração de fé.

No entanto, a atmosfera de celebração rapidamente se transformou. Na manhã seguinte, Bual foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados a um suposto esquema de rachadinha na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A investigação, conduzida pelo MP-AM, revelou movimentações financeiras irregulares em seu gabinete, com mais de 100 pessoas tendo passado por lá desde o início de seu mandato.

Durante a operação, agentes do Gaeco apreenderam documentos, computadores e três cofres no gabinete do vereador. Ao ser questionado sobre as senhas dos cofres, Bual se recusou a fornecê-las, resultando no lacre dos equipamentos para perícia, enquanto a investigação sobre as contratações irregulares avança.